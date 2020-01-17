«Это обман!» – Трамп отреагировал на начало суда по импичменту
Президент США считает, что дело об импичменте в Сенате будет рассмотрено в кратчайшие сроки.
Об этом он заявил журналистам в Белом доме после того, как к присяге привели всех членов Сената и главу Верховного суда США, пишет CNN.
«Это обман… Я думаю, что это будет очень быстро», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени.
По его словам, запущенная против него процедура импичмента является «мошенничеством».
Президент США планирует отправиться на Всемирный экономический форум в Швейцарию 20 января, а Сенат должен начать процесс импичмента днем 21 января.
В своём Twitter по поводу начавшегося процесса импичмента Дональд Трамп написал, что ему выдвинули обвинения за «идеальный» телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020
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