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Главная » Мир » Политика
06:43 17 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

«Это обман!» – Трамп отреагировал на начало суда по импичменту

Президент США считает, что дело об импичменте в Сенате будет рассмотрено в кратчайшие сроки.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме после того, как к присяге привели всех членов Сената и главу Верховного суда США, пишет CNN.

«Это обман… Я думаю, что это будет очень быстро», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени.
По его словам, запущенная против него процедура импичмента является «мошенничеством».

Президент США планирует отправиться на Всемирный экономический форум в Швейцарию 20 января, а Сенат должен начать процесс импичмента днем 21 января.

В своём Twitter по поводу начавшегося процесса импичмента Дональд Трамп написал, что ему выдвинули обвинения за «идеальный» телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник:
Тэги: Сенат США, Импичмент Трампу, Разговор с Зеленским

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