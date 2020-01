«Это обман!» – Трамп отреагировал на начало суда по импичменту

Об этом он заявил журналистам в Белом доме после того, как к присяге привели всех членов Сената и главу Верховного суда США, пишет CNN.

«Это обман… Я думаю, что это будет очень быстро», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени.

По его словам, запущенная против него процедура импичмента является «мошенничеством».

Президент США планирует отправиться на Всемирный экономический форум в Швейцарию 20 января, а Сенат должен начать процесс импичмента днем 21 января.

В своём Twitter по поводу начавшегося процесса импичмента Дональд Трамп написал, что ему выдвинули обвинения за «идеальный» телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

I JUST GOT IMPEACHED FOR MAKING A PERFECT PHONE CALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2020