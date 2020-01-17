Американские ученые узнали, что кошки едят человечину

Двух кошек заметили при изучении записей с камер видеонаблюдения на станции судебно-медицинских исследований Университета штата Колорадо.

Во время обычного сканирования видеоизображений студентка Сара Гарсия увидела двух кошек, сообщает Washington Post. Одна кошка была черная, другая – полосатая. И они не просто бродили по полигону – они ели! Ели человечину, находившуюся на ранних стадиях разложения.

И хотя у кошек был выбор из более чем 40 тел, каждая из них возвращалась к выбранному трупу в течение 35 ночей.

Это удивительное открытие, потому что домашние кошки известны как хищники, а не как падальщики.

«Они искали источник пищи и нашли его в человеческих останках, – прокомментировал менеджер исследовательской станции Александр Смит.

Результаты наблюдений описаны в научной работе, направленной для публикации в журнале Journal of Forensic Sciences.

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