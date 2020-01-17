НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Наука и Техника
17:52 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американские ученые узнали, что кошки едят человечину

Двух кошек заметили при изучении записей с камер видеонаблюдения на станции судебно-медицинских исследований Университета штата Колорадо.

Во время обычного сканирования видеоизображений студентка Сара Гарсия увидела двух кошек, сообщает Washington Post. Одна кошка была черная, другая – полосатая. И они не просто бродили по полигону – они ели! Ели человечину, находившуюся на ранних стадиях разложения.

И хотя у кошек был выбор из более чем 40 тел, каждая из них возвращалась к выбранному трупу в течение 35 ночей.

Это удивительное открытие, потому что домашние кошки известны как хищники, а не как падальщики.

«Они искали источник пищи и нашли его в человеческих останках, – прокомментировал менеджер исследовательской станции Александр Смит.

Результаты наблюдений описаны в научной работе, направленной для публикации в журнале Journal of Forensic Sciences.

Источник:
Тэги: кошки, человеческое мясо

Новости по теме

Кошки на самом деле любят людей не меньше, чем собаки

Принято считать, что кошки живут с людьми только потому, что мы их кормим и только собаки искренне любят нас. Но новое исследование Университета Орегона показало, что это не так — кошкам люди тоже нравятся. По крайней мере некоторым.

В Китае запустили услугу по клонированию кошек

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company клонировала котенка по кличке Чеснок. Малыш выглядит точно так же, как кошка, у которой были взяты клетки для клонирования.

Ученые создали вакцину против аллергии на кошек

Швейцарская компания Hypocat сообщила о создании вакцины против аллергии на кошек.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Женщина, отсидев 10 лет за убийство, проткнула мужу печень из ревности

07:45 Украина

«Это обман!» – Трамп отреагировал на начало суда по импичменту

06:43 Мир

Британец вернул Шри-Ланке статую Будды, вывезенную его прадедом в XIX веке

20:54 Мир

Как в Черниговской области парочка «экстрасенсов» убила молодую пару из-за жажды наживы

16:28 Украина

Правительство РФ одобрило назначение Мишустина премьером

15:21 Мир

В аэропорту Перу задержали бельгийца с 20 живыми птицами в чемодане

15:01 Мир

Новые покровители сделали взяточника со справкой Киву нардепом-телезвездой

14:22 Украина

Украинский министр признался, что писал докторскую под действием наркотиков

09:39 Украина

Кассетный скандал? В сеть попала аудиозапись «совещания Гончарука»

07:09 Украина

Боксер Тайсон Фьюри рассказал, зачем мастурбирует по семь раз в день

00:32 Мир

«Хортицу», «Воздух» и «Первак» с акцизом разливали в сельском гараже

21:19 Украина

Новости | Игровые автоматы