Президенту Франции не дали досмотреть спектакль протестующие

Эмануэля Макрона с супругой срочно эвакуировали из театра в Париже, туда пытались ворваться протестующие.

Французского президента м его супругу срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным канала, Макрон со своей супругой Брижит Макрон пришли в театр Буф-дю-Нор в десятом округе Парижа. Также после этого к зданию стали подтягиваться демонстранты, которые порывались зайти внутрь и выкрикивали лозунги в знак протеста против пенсионной реформы. Несмотря на то, что протестующих оттесняли правоохранительные органы, президента все равно было решено эвакуировать.

Как рассказал источник в окружении политика, Макрон пообещал и дальше посещать театры с супругой, несмотря на действия протестующих.

«Президент продолжит ходить в театр со своей женой, как он обычно делает», — подчеркнул источник.

Францию накрыла новая волна массовых протестов против пенсионной реформы, которая предполагает переход на балльную систему, как в России. Ее противники считают, что власти вынуждают работников де-факто выходить на пенсию не в 62 года, а в 64 и даже в 67 лет.

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