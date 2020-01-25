Ученые выяснили, что быть футбольным фанатом опасно для здоровья

Футбольные болельщики испытывают такой сильный стресс, наблюдая за игрой своей команды, что рискуют своим здоровьем. У них может даже случиться сердечный приступ.

Ученые Оксфордского университета измерили уровень кортизола в слюне 40 болельщиков до, во время и после трех матчей чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Самым стрессовым для болельщиков оказался полуфинал – тогда бразильцы проиграли сборной Германии со счетом 1:7, сообщает BBC.

Во время игры уровень гормона кортизола у болельщиков вырос до невероятных величин. Если повышенный уровень кортизола сохраняется длительное время, это приводит к сужению кровеносных сосудов, повышению давления и обострению болезней сердца.

Исследователи не обнаружили различий в уровнях стресса между мужчинами и женщинами, несмотря на бытовавшее мнение, что мужчины больше любят смотреть футбол.

Одна из авторов исследования доктор Марта Ньюсон рекомендует включать после матчей спокойную музыку и приглушать яркий свет на стадионах.

«Кроме того, клубы могут делать экспресс-обследование для своих самых преданных фанатов, которые находятся в группе риска», – считает она.

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