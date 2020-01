Вакансия смотрителя заброшенного острова собрала более 20 тысяч желающих

Элис Хэйс и Билли О’Коннор открыли вакансию для двоих — влюбленных или друзей. Суть работы в том, чтобы жить на малонаселенном острове, вести дела крохотного кафе и присматривать за несколькими коттеджами. Все это откликнувшиеся должны быть готовы делать с апреля по октябрь.

Остров Грейт-Бласкет забросили в 1954 году из-за сокращения населения и опасений, что плохие погодные условия сделают место недоступным для экстренных служб. Сейчас он считается необитаемым, однако посетители могут приехать туда на пароме. В трех коттеджах острова может разместиться 31 гость.

Получившим работу полгода придется провести в весьма непростых условиях. На острове не будет надоевшего многим шума города, но не будет и электричества с горячей водой. Однако это не испугало кандидатов.

«Нас просто накрыло от откликов на вакансию. Когда мы ее публиковали в прошлом году, мы волновались, что не найдем НИКОГО. Мы получили 23 тысячи откликов. Если бы каждый, кто подал заявку, остановился бы у нас на одну ночь, у нас все было бы забронировано на ближайшие 30 лет!» — написали работодатели в Twitter.

Отклики пришли даже из Ирана, Аргентины. Городская суета, желание уединиться, да и виды того стоят, так объясняют работодатели «бешеный ажиотаж».

В прошлом году работу получили девушка и ее молодой человек из Ирландии. По словам девушки, жизнь на острове стала для пары своей версией нормальной жизни. Вместо привычного душа они обливались водой из ручья, а также редко с кем-либо виделись. Молодые люди были единственными постоянными жителями Грейт-Бласкета. Туристы приезжали лишь на пару дней, максимум — неделю. По словам пары, жизнь на острове изменила их и уезжать влюбленным совсем не хотелось.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on [email protected] for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) 10 января 2020 г.