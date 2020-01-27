ПАСЕ избрала нового президента

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала новым президентом бельгийского сенатора Хендрика Дамса.

Дамс сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье.

Бельгийский политик возглавляет в ПАСЕ политическую группу Альянса либералов и демократов за Европу. Представитель этой группы, согласно очередности, следующие два года будет возглавлять ПАСЕ.

По данным «Европейской правды», в своей первой речи после назначения бельгиец не поднимал вопроса российско-украинского конфликта.

Хендрик Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010 до ноября 2014 года. Он непубличный депутат, не слишком известный за пределами своей группы. В критически важных голосованиях по украинским вопросам он воздерживался от голосований. Например, он не голосовал ни «за» ни «против» в 2015 году, когда выносилось решение по обжалованию полномочий делегации России. Он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голос лишь за вопрос о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем другим «украинским» документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Летом 2019 года, когда решался вопрос о «прощении» России и ее возвращении в ПАСЕ, Дамс решил принять участие в голосовании, но нажал кнопку «воздержался».

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