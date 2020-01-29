5 смертельно опасных факторов для мобильных телефонов

Падение и контакт с водой – самые популярные явления, которые подстерегают пользователей мобильных устройств.

Падение и контакт с водой – самые популярные явления, которые подстерегают пользователей мобильных устройств. Интересно, что не сертифицированное зарядное устройство, переустановка программного обеспечения или задний карман брюк также могут быть смертельно опасными для наших смартфонов.

Мобильные телефоны нынешнего поколения являются очень деликатными устройствами, в частности из-за их уровня сложности и материалов, используемых при изготовлении. Поэтому любое механическое воздействие, контакт с жидкостью или использование зарядного устройства от неизвестного производителя могут привести к печальным последствиям для телефона. Мы собрали пять основных факторов, которые небезопасны для смартфонов.

С физикой не поспоришь.

Падение смартфона на твердое покрытие – очень частое явление. И чем “моложе” телефон, тем больше шансов у него получить повреждения. С каждым годом производители мобильной техники, в гонке за дизайном и стилем, выпускают свою продукцию из более тонких и хрупких компонентов, что несомненно влияет на уязвимость отдельных частей смартфона. Например, телефоны Xiaomi часто в конструкции корпусов содержат включения из стекла или хрупкого пластика. А использование ультратонких алюминиевых рамок влечет за собой еще одну проблему – изгиб смартфона. Именно поэтому переносить телефон в заднем кармане брюк не рекомендуется.

Опасные враги: влажность и низкая температура.

Контакт с влагой не всегда сопровождается падением в лужу или озеро. Опасно пользоваться смартфоном даже под дождем или в душевой комнате. Также не забываем и про конденсат, который легко образуется, если зайти в теплую комнату с мороза. Особенно уязвимы мобильные телефоны с NFC, так как с обратной стороны задней крышки находятся уязвимые элементы, а именно там любит собираться влага.

Низкие температуры не менее опасны, чем вода. Особенно отрицательных значений по цельсию боится аккумуляторная батарея, которая испытывает большие нагрузки в этот момент и может даже выйти из строя.

Проблемное программное обеспечение.

Сбои во время загрузки ПО или попытки заполучить Root права могут привести к так называемому “закирпичиванию” смартфона. Это профессиональный сленг, который означает, что устройство больше не может функционировать и получает статус бесполезного объекта. Из-за небольшого сбоя смартфон может не прогружать ПО дальше чем заставка или откажется включаться совсем.

“Пиратские” зарядки.

Многие могут подумать, что дешевое неоригинальное зарядное устройство ничем не сможет навредить нашим смартфонам. Ничего подобного! Существуют тысячи пользователей, чьи мобильные аппараты вышли из строя после подключения дешевого блока питания.

Что делать?

Если ваш смартфон уже стал жертвой одной из упомянутых поломок, то пришло время обратиться в СЦ и узнать стоимость ремонта. Очень часто бывает так, что устранение серьезной поломки обходиться гораздо дешевле, чем покупка б/у аппарата аналогичного по характеристикам. Так что не стоит бежать в магазин за новым телефоном, возможно получиться “оживить” старый.

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