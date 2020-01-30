Диаспора увидела признаки сворачивания демократии в Украине

Всемирный конгресс украинцев заявил о своей обеспокоенности в связи с процессами в Украине и несколькими законопроектами, предложенными новой властью.

“Всемирный конгресс украинцев обеспокоен последними новостями в расследовании дела резонансного убийства Павла Шеремета, а также признаками политического преследования лидеров отдельных политических сил в Украине, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко… Отдельно хотели бы отметить беспокойство недавним назначением бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова заместителем директора Государственного бюро расследований. ВКУ разделяет мнение значительной части мирового украинства о недопустимости такого назначения из-за очевидного конфликта интересов Александра Бабикова, а также из-за фактического нивелирования значения и достижений Революции Достоинства”, – сказано в нем.

Всемирный конгресс украинцев также раскритиковал инициативы нынешней власти в сфере медиа, в частности законопроект о борьбе с дезинформацией.

“Предложенный законопроект предусматривает чрезмерное государственное регулирование, контроль и потенциальную цензуру в СМИ, может создать основу для политически мотивированных манипуляций, и негативно повлиять на профессиональное саморегулирование журналистов”, – сказано в заявлении.

Кроме того, в диаспоре считают неправильным прекращение работы телеканала иновещания UATV.

Также в ВКУ обеспокоены законопроектом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

“Конгресс настаивает на необходимости принятия тщательно подготовленных, сбалансированных и справедливых решений, направленных на развитие полноправных, эффективных, достойных и заботливых хозяев своей земли”, – говорится в заявлении.

По мнению диаспоры, все эти процессы имеют признаки сворачивания и торможения демократических процессов в Украине.

Напомним, что в инаугурационной речи президент Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться из эмиграции.

Он говорил, что Украине нужны знания, опыт и ментальные ценности диаспоры.

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