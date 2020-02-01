В США из самолета выгнали пассажира в противогазе
На пассажире рейса American Airlines, направлявшемся в Хьюстон из Далласа, почему-то был надет противогаз. Другие пассажиры начали паниковать…
Обслуживающий персонал попросил его снять противогаз после того, как пассажиры начали жаловаться, но он отказался. Рейс задержался почти на час, сообщает BBC.
Пассажир по имени Джозеф Сэй рассказал, что поначалу подумал, что этот противогаз – защита от нового коронавируса, который убил уже 259 человек в Китае. Но потом он заметил, что у противогаза не было фильтра, так что «в этом не было никакого смысла».
Как стало потом известно, этот человек взял билет на следующий рейс и сел в самолет уже без противогаза.
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