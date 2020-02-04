Китайский доктор, первым выявивший коронавирус, чуть не попал в тюрьму

В начале января власти города Ухань пытались скрыть информацию о новом коронавирусе. И доктору Ли сказали, чтоб он не распространял «ложные слухи»…

Доктору Ли самому не удалось уберечься от нового вируса



Доктор Ли Вэньлян поначалу считал, что выявленный им вирус такой же, как тот, что привел к глобальной эпидемии в 2003 году, сообщает BBC.

30 декабря он отправил сообщение коллегам-врачам в чате, советуя им носить защитную одежду, чтобы избежать заражения. Тогда доктор Ли еще не знал, что теперь медики имеют дело с совершенно новым коронавирусом.

Через четыре дня его вызвали в органы госбезопасности и обвинили в «нарушении общественного порядка». Ему пригрозили судом, если он не прекратит «распространение слухов».

Впоследствии местные власти извинились перед ним, но было уже поздно. 20 января Китай объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса.

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