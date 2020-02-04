Китайский доктор, первым выявивший коронавирус, чуть не попал в тюрьму
В начале января власти города Ухань пытались скрыть информацию о новом коронавирусе. И доктору Ли сказали, чтоб он не распространял «ложные слухи»…
Доктор Ли Вэньлян поначалу считал, что выявленный им вирус такой же, как тот, что привел к глобальной эпидемии в 2003 году, сообщает BBC.
30 декабря он отправил сообщение коллегам-врачам в чате, советуя им носить защитную одежду, чтобы избежать заражения. Тогда доктор Ли еще не знал, что теперь медики имеют дело с совершенно новым коронавирусом.
Через четыре дня его вызвали в органы госбезопасности и обвинили в «нарушении общественного порядка». Ему пригрозили судом, если он не прекратит «распространение слухов».
Впоследствии местные власти извинились перед ним, но было уже поздно. 20 января Китай объявил чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса.
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