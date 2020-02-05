Кабмин привязал зарплату министров к средней по стране
Кабмин принял решение по зарплатам министров и рекомендовал набсовету Нафтогаза пересмотреть размер премий руководству компании.
Кабинет министров утвердил порядок выплаты зарплат министрам и руководителям госпредприятий. Оклады будут привязаны к средней зарплате по стране. Соответствующее постановление во исполнение поручения президента Украины принято сегодня на заседании правительства.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, коэффициент премьер-министра и министров будет составлять пять средних зарплат; заместителей министров – 4,5. Максимальная премия – не более одного оклада.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публиковаться ежемесячно.
Кроме того Кабмин обратился в набсовет НАК Нафтогаз Украины с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству компании и рассмотреть вопрос об их уменьшении.
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