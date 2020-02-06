Биткоин продать нельзя хранить: что делать во время скачков курса

Биткоину характерна высокая волатильность: сначала наблюдается резкое подорожание, потом происходит коррекция рынком — стоимость стремительно падает.

Биткоину характерна высокая волатильность: сначала наблюдается резкое подорожание, потом происходит коррекция рынком — стоимость стремительно падает. Приход крупных игроков и предстоящий халвинг способны оказать сильное влияние на всю сферу. Сейчас самое время выстроить стратегию, получив ответ на главный вопрос: продавать, покупать или наблюдать за криптовалютой со стороны.

Чем одновременно привлекает и отталкивает биткоин

Для инвесторов BTC выступает сверхрискованным активом с возможностями резкого роста и падения. А вот гемблеров (игроков), которые просто делают ставки, подталкивая криптовалюту к еще большим колебаниям, привлекает волатильность bitcoin.

Сейчас на рынке продолжается затишье: стоимость действительно скачет между 8–10 тыс. долларов, но в предвкушении халвинга некоторые ожидают повышение минимум в два раза. Курс двигает именно приход крупных игроков, громкие инфоповоды и прочие импульсы, а их сейчас нет.

Правительства развитых стран выступают с поддержкой и цифровой валюты, и технологии блокчейн, но ничего не меняется. Отсутствие четкого регулирования только отпугивает потенциальных инвесторов.

За историю существования биткоина запомнилось всего два мощных всплеска. В конце ноября — начале декабря 2013 года биткоин вырос в цене до 1132$, а в течение 2014 года упал до 250$. В декабре 2017 года стоимость выросла до 20 000$, а в 2018–19 гг. снизилась до 6 000$.

После каждого из падений стоимость биткоина всегда превышала предыдущее минимальное значение. Впоследствии цифровая валюта никогда не стоила 100$ как в 2013 и 1 500$ — как в 2017.

Чего ожидать от курса биткоина в 2020

Главное событие — разделение награды за подписание блока. Халвинг должен произойти во второй половине мая этого года. Как и в предыдущие два раза, уполовинивание должно повлечь за собой стремительный рост, а затем — падение в течение 1–1,5 лет.

Повлиять на криптосообщество, включая биткоин, может Libra. Новый альткоин создан в 2019 году Марком Цукербергом. Кошелек для её получения, хранения и использования станет доступным в 2020. В отличие от других криптовалют, стоимость каждой единицы Libra стабильна.

Если повторится история двух предыдущих халвингов, то курс биткоина может достичь отметки в 60 000$. Рынок скорректирует стоимость ВТС, но перед следующим уполовиниванием она снова начнет расти. А выпуск Libra только подогреет интерес ко всем криптовалютам, что может привлечь новых крупных игроков.

Эксперты советуют наблюдать за bitcoin со стороны

Владислав Антонов, аналитик «Альпари», рассказал о низкой активности покупателей, из-за чего велика вероятность падения цены биткоина. Он советует наблюдать за ним со стороны, так как сигналов для инвестирования нет.

Ряд экспертов придерживается совершенно другого мнения. Валерий Петров, вице-президент РАКИБ, уверен, что информационный фон и знаковые события приведут к повышению стоимости ВТС в 2020. Из таких знаковых событий он отметил сообщение из Европейского Союза о разрешении немецким банкам проводить криптовалютные операции.

Если верить аналитикам и IT-специалистам, что курс вырастет до 60 000$, тогда целесообразно прямо сейчас купить биткоин за наличные или с помощью карты. После подорожания криптовалюты можно продать 50% или 100% сбережений.

Как только стоимость снизится до 15–30 тыс. долларов за монету — покупать и ждать нового скачка цены. В любом случае, поддержка криптосообщества банковскими организациями, развитие уникальной глобальной цифровой валюты Libra и халвинг должны оказать серьезное влияние на стоимость биткоина.

Тэги: биткоин