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Главная » Мир » Общество
08:14 10 Февраля 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Впервые в истории «Оскар» получил южнокорейский фильм

И обошел в списке претендентов такие блокбастеры, как «Джокер» и «Однажды… в Голливуде».

Тарантино так и остается гениальным режиссером без единого Оскара. В этом году заветную статуэтку у него отобрал Пон Джун Хо, картина которого под названием «Паразиты» взяла главный приз. Помимо «Оскара» за лучший фильм и режиссуру, «Паразиты» получили премию и за лучший фильм на иностранном языке. Впервые в истории фильм на иностранном языке получил главного «Оскара».

Американская киноакадемия провела награждение в ночь на 10-е февраля в Лос-Анджелесе. Изначально фаворитом у букмекеров считалась картина «Джокер».

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Тэги: Оскар, победитель, награждение, киноакадемия

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