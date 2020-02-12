NASA набирает добровольцев для полета на Луну
NASA планирует высадку на Южном полюсе Луны к 2024 году, а отправить людей на Марс – в середине 2030-х годов.
Если вы мечтали исследовать космос, это ваш шанс, пишет CNN.
С 1960-х годов 350 человек прошли подготовку в качестве кандидатов в астронавты. В настоящее время в NASA 48 астронавтов, но агентство заявило, что ему нужно больше людей для дальнейших исследований космоса.
Администратор агентства Джим Брайденстайн сообщил в пресс-релизе, что набор добровольцев начнется со 2 марта.
Кандидат в астронавты должен быть гражданином США, иметь образование, а также соответствующий профессиональный опыт.
Новая группа кандидатов будет отобрана к середине 2021 года.
Новости по теме
Кристина Кох совершила самый длинный в истории одиночный полет среди женщин. Ее опыт поможет лучше понять медицинские последствия длительного пребывания в космосе.
Аппарат разработан для исследований поверхности Луны и доставки туда полезного груза массой до 150 килограммов.
Блогеры на одном из старых снимков НАСА разглядели на поверхности Луны человека без скафандра, сообщает ФАН.