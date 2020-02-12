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Главная » Мир » Наука и Техника
00:21 13 Февраля 2020 Просмотров 117   КомментариевКомментарии

NASA набирает добровольцев для полета на Луну

NASA планирует высадку на Южном полюсе Луны к 2024 году, а отправить людей на Марс – в середине 2030-х годов.

Если вы мечтали исследовать космос, это ваш шанс, пишет CNN.

С 1960-х годов 350 человек прошли подготовку в качестве кандидатов в астронавты. В настоящее время в NASA 48 астронавтов, но агентство заявило, что ему нужно больше людей для дальнейших исследований космоса.

Администратор агентства Джим Брайденстайн сообщил в пресс-релизе, что набор добровольцев начнется со 2 марта.

Кандидат в астронавты должен быть гражданином США, иметь образование, а также соответствующий профессиональный опыт.

Новая группа кандидатов будет отобрана к середине 2021 года.

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Тэги: НАСА, космос, Луна, астронавты

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