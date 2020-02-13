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14:25 13 Февраля 2020 0 Комментарии
Богдана исключили из сотава СНБО
Андрей Ермак заменил в СНБО своего предшественника Андрея Богдана.
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности новоназначенного главу Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Вместе с тем из СНБО выведен уволенный с поста главы ОП Андрей Богдан.
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Тэги: снбо, богдан, Ермак, офис прездиента
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