Богдана исключили из сотава СНБО

Андрей Ермак заменил в СНБО своего предшественника Андрея Богдана.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности новоназначенного главу Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Вместе с тем из СНБО выведен уволенный с поста главы ОП Андрей Богдан.

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