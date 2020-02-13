Желание мира может стать слабым местом Зеленского на переговорах с Россией – эксперт
Эксперт утверждает, что мир в Украине выглядит ключевой амбицией Зеленского, а не просто предвыборным слоганом.
Урегулирование российско-украинского конфликта стало одним из ключевых электоральных обещаний команды Владимира Зеленского. Эксперт Украинского института будущего Евгений Енин в своей статье для ZN.UA пишет, что можно по-разному оценивать шаги президентской команды в отношении Донбасса.
Автор отмечает, что в то же время желание мира на украинской земле сегодня выглядит ключевой амбицией Зеленского, а не просто предвыборным слоганом.
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