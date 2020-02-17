Богдан уехал отдыхать на Сейшелы

Об этом стало известно из его публикации в Facebook.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в понедельник, 17 февраля, опубликовал в Facebook свое фото с отдыха на Сейшельских островах. К публикации Богдан оставил и подпись:

«Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь», – написал Богдан.

Также, экс-чиновник уверяет друзей, что скучает за ними, «не спит и не ест».

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