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12:00 17 Февраля 2020 0 Комментарии
Богдан уехал отдыхать на Сейшелы
Об этом стало известно из его публикации в Facebook.
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в понедельник, 17 февраля, опубликовал в Facebook свое фото с отдыха на Сейшельских островах. К публикации Богдан оставил и подпись:
«Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь», – написал Богдан.
Также, экс-чиновник уверяет друзей, что скучает за ними, «не спит и не ест».
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Тэги: соцсети, богдан, Сейшелы
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