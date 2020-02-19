Хроническая алкоголичка ложно обвинила соседа в грабеже и получила срок

Правда, условный.

В Василькове Днепропетровской области признали виновной в ложном сообщении о преступлении местную жительницу, находящуюся на учете в психдиспансере с диагнозом «Хронический алкоголизм».

Осужденная осенью минувшего года написала ложный донос на соседа, обвинив его в том, что он, якобы, ворвался к ней в дом, где открыто завладел дешевым китайским планшетом и сотней гривен. Однако у мужчины оказалось алиби, а в показаниях алкоголичка-клеветница быстро запуталась.

В итоге, после разговора со следователем, заявительница призналась, что оболгала соседа из-за неприязни, и сама получила за это трехлетний срок с годичной отсрочкой.

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