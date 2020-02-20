Шнуров вступил в партию, чтобы баллотироваться в Госдуму РФ
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Глава партии Борис Титов вручил музыканту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге.
«Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», – заявил Шнуров однопартийцам.
Отвечая на вопрос однопартийцев об участии в выборах, Шнуров сказал, что до них надо «сначала дожить»: «В планах пока такого… ну может быть есть, а может и нет».
«Открытые медиа» со ссылкой на источник в Администрации президента РФ сообщают, что Шнурова просили принять в Партию роста по прямому указанию Кремля. Именно поэтому лидер партии Борис Титов согласился дать музыканту первый номер в списке партии на выборах в Госдуму. Впрочем, Титов пока официально об этом не объявлял.
В январе издание «Медуза» со ссылкой на источники сообщило, что Шнуров вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля на выборах в Госдуму 2021 года.
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