Иран не будет расшифровывать «черные ящики» без представителей Украины, – Данилов

Секретарь СНБО заявил, что Иран не будет расшифровывать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ без представителей Украины.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

«Я могу заверить, что без Украины никто не имеет права касаться «черных ящиков». Они находятся сегодня на территории Тегерана… Никто их не трогает – ни Министерство обороны, ни никто другой «, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что родственники погибших в авиакатастрофе получат достойную компенсацию.

«Я не хочу опережать события. Но процесс идет, он – под контролем. И поверьте, компенсация будет достойной», – подытожил он.

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