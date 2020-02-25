В США начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях

Вакцина была создана в рекордные сроки – всего за 42 дня с момента определения генома коронавируса.

Американская биотехнологическая компания Moderna представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19, которую планируется испытать на людях. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что первая партия ампул с вакциной была направлена в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) для испытания на людях.

При этом вакцина была создана в рекордные сроки – всего за 42 дня с момента определения генома коронавируса. Над ней работали около сотни сотрудников.

Как рассказал в комментарии The Wall Street Journal директор NIAID Энтони Фоси, испытания вакцины должны начаться в апреле. Для этого будут приглашены 20-25 здоровых добровольцев, им введут две дозы вакцины, чтобы оценить ее безопасность и формирование иммунного ответа, необходимого для защиты от вируса.

Ожидается, что первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.

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