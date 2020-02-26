«Валенсия» не пустит итальянских фанатов на свой стадион из-за коронавируса
Испанский клуб планирует не пустить итальянских фанатов на матч, даже несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» состоится 10 марта в Испании.
Руководство «Валенсии» намерено не пустить на стадион 2377 болельщиков «Аталанты», которые уже купили билеты на игру, так как после первого матча, который состоялся в Милане, четыре болельщика испанского клуба были изолированы в больницах с подозрением на коронавирус.
Первый матч между этими командами завершился победой «Аталанты» со счетом 4:1.
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