«Валенсия» не пустит итальянских фанатов на свой стадион из-за коронавируса

Испанский клуб планирует не пустить итальянских фанатов на матч, даже несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА.

Первый матч завершился победой итальянского клуба



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» состоится 10 марта в Испании.

Руководство «Валенсии» намерено не пустить на стадион 2377 болельщиков «Аталанты», которые уже купили билеты на игру, так как после первого матча, который состоялся в Милане, четыре болельщика испанского клуба были изолированы в больницах с подозрением на коронавирус.

Первый матч между этими командами завершился победой «Аталанты» со счетом 4:1.

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