У первой украинки зафиксирован коронавирус

Но не в Новых Санжарах, а в Италии.

26-летняя украинка, работающая в Италии, помещена в госпиталь Сан-Лука-ди-Валло-делла-Лукания в Ломбардии, поскольку тесты подтвердили наличие в ее крови коронавируса. Подчеркивается, что украинка почувствовала симптомы вирусной инфекции после отдыха с семьей в Монтано-Антилии.

Все граждане, контактировавшие с зараженной украинкой, помещены на карантин.

Помимо первичных результатов теста, наличие коронавируса в крови украинки ложны подтвердить в Римском институте Спалланзани.

Напомним, Италия стала лидером по количеству заразившихся коронавирусом в Европе. По данным на 26-е февраля, вирус зарегистрирован здесь у 400 человек. 12 уже скончались.

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