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Главная » Мир » Происшествия
14:11 28 Февраля 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — он обнаружен у гражданина России, прибывшего из Ирана.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

Мужчина помещен в инфекционный блок специального режима, он в стабильном состоянии.

23 февраля в Казань доставили троих россиян, заразившихся коронавирусом на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии. До этого коронавирусную инфекцию диагностировали в России у двух граждан Китая, их уже выписали.

От нового коронавируса COVID-19 во всем мире погибли 2,8 тысячи человек. 28 февраля первые случаи были зафиксированы, в частности, в Беларуси и Литве.

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Тэги: россиянин, коронавирус, Азейрбаджан

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