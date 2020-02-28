В Азербайджане обнаружили коронавирус у россиянина
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — он обнаружен у гражданина России, прибывшего из Ирана.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.
Мужчина помещен в инфекционный блок специального режима, он в стабильном состоянии.
23 февраля в Казань доставили троих россиян, заразившихся коронавирусом на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии. До этого коронавирусную инфекцию диагностировали в России у двух граждан Китая, их уже выписали.
От нового коронавируса COVID-19 во всем мире погибли 2,8 тысячи человек. 28 февраля первые случаи были зафиксированы, в частности, в Беларуси и Литве.
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