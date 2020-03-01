Польская модница потеряла зрение, сделав татуировку глаз
Александра Садовска – модель Instagram. Ей захотелось чего-нибудь особенного – например, иметь татуированные глаза, как у польского рэпера Попека.
Александра живет во Вроцлаве. И ради осуществления своей мечты она поехала в Варшаву.
Но мастер тату Петр А. совершил роковую ошибку – использовал краску, которая ни в коем случае не должна была попасть в глаза, сообщает Bild.
25-летняя девушка жаловался на боль в глазах после процедуры, но татуировщик сказал, что это нормально, и нужно всего лишь принимать обезболивающее.
Однако это не помогло. Александра уже перестала видеть правым глазом, и левый глаз тоже слепнет.
«Есть явные доказательства, что татуировщик даже не знал, как делать татуировку глаз, – сказал адвокат Александры польским СМИ. – Но он все равно решил сделать это, что привело к трагедии».
Теперь татуировщику грозит до трех лет тюрьмы.
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