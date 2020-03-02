Кулеба проведет встречу по подписанию договора с ЕС о промышленном безвизе

Дмитрий Кулеба проведет встречу с европейской делегацией.

В понедельник, 2 марта, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба проведет встречу с европейской делегацией для обсуждения плана мер по подписанию договора с Европейским союзом о промышленном безвизе.

«По линии ЕС: завтра будем встречать гостей из Брюсселя и работать с ними над планом мер по подписанию договора о промышленном безвизе. Это очень важная история для нашей экономики и наша цель тут открыть новые возможности для украинского бизнеса, привлечь больше инвестиций», – заявил Кулеба в воскресенье в эфире программы «Реальная политика» с Евгением Киселевым на канале «Украина 24″.

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