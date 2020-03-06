Ректор ДНУ подписал договор на ремонт общежития с лицом, которое находилось в это время в СИЗО Запорожья

Это один из фактов, фигурирующий в жалобе общественной организации «Украинский комитет по борьбе с коррупцией», которую 27 февраля удовлетворил Жовтневый суд Днепра.

Своим решение он обязал Соборное отделение полиции внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о финансовых нарушениях ректором ДНУ Николаем Поляковым и администрацией ВУЗа, а также расследовать другие факты злоупотреблений.

В середине февраля общественники обратились в полицию с заявлением начать расследование по поводу финансовых нарушений со стороны администрации ДНУ и ректором Николаем Поляковым. Однако полиция проигнорировала предоставленную информацию, основанную на журналистском расследование.

Полиция Днепра отказалась расследовать хищения в Днепровском университете

Напомним, журналисты установили, что администрация ДНУ под руководством ректора Николая Полякова не по назначению расходовала более одного миллиона гривен, предназначенный для деятельности студенческого совета.

Также отмечалось, что руководство ДНУ нарушило законодательство при проведении государственных закупок. В течение 2018-2019 годов ДНУ приобрел 10 кондиционеров общей стоимостью 292,2 тыс. грн. Данная сумма в 5 раз превысила рыночную стоимость.

Кроме того, со стороны ректора ДНУ наблюдаются нарушения законодательства при проведении ремонтных работ в общежитиях и учебном корпусе. Договоры на проведение проектных и строительных работ в общежитии были подписаны с директором фирмы в то время, когда он находился в Запорожском СИЗО. Речь идет боле, чем о четырех миллионах гривен.

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Поскольку полиция отказалась расследовать злоупотребления ректора и администрации ДНУ, «Украинский комитет по борьбе с коррупцией» подал жалобу на бездействие должностных лиц Соборного отделения полиции. Жовтневый суд Днепра свои решением обязал полицию внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушение.

Надо отметить, в сентябре 2019 года другая общественная организация «Антикоррупционное бюро и люстрационный комитет» также направляла в ГУНП в Днепропетровской области заявление – внести в ЕРДР сведения о правонарушении администрацией ДНУ.

На ректора Днепровского университета подали заявление в полицию