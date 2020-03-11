В женской душевой общежития вуза полиция нашла скрытую камеру
Сообщается, что сейчас полиция выясняет, кто установил камеру. Производится экспертиза устройства.
В общежитии одного из ВУЗов Тернополя в женской душевой обнаружили скрытую видеокамеру. Полиция выясняет, кто установил камеру и куда попадали видео.
Об этом сообщил местный телеканал Т1 Новости.
Сообщается, что камера была в первом общежитии Тернопольского национального технического университета. Полиция изъяла камеру для установления, действительно ли осуществлялась и транслировалась запись из душевой.
«Была вызвана оперативная группа полиции, которая прибыла на место, чтобы провести соответствующие действия», – прокомментировал ситуацию руководитель ведомственной охраны университета.
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