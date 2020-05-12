Путин вскоре может уйти из Донбасса — Сивохо

Экс-советник секретаря СНБО, комик Сергей Сивохо считает, что ситуация, когда президент РФ Владимир Путин может самостоятельно вывести свои войска с Донбасса, не исключена.

Своим мнением по этому поводу Сивохо поделился в прямом эфире канала «Украина 24», запись которого была опубликована на Сивохо в Фейсбук, передает ДонПресс

Журналист Дмитрий Гордон заявил Сивохо, что на Донбассе ничего не изменится, «пока Путина не будет», на что последний ответил, что терять связь с жителями, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, в любой ситуации нельзя.

«Правда, на сроки жизни Путина я повлиять не могу… Но будем готовы к любой ситуации, а для этого нельзя терять связь с нашими людьми, которые находятся по ту сторону соприкосновения… Там есть вменяемые, нормальные люди», считает Сивохо.

Сивохо также обратил внимание на влияние на население Донбасса пропаганды.

«Я не знаток геополитики, но, если по каким-то факторам… Вполне может сложиться ситуация, что он отведет войска. Освободят эти территории, что они окажутся, может быть, для них чемоданом без ручки. Как мы будем разговаривать с людьми, которых прессуют шесть лет различной пропагандой? Как, впрочем, и наших людей», — отметил Сивохо.

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