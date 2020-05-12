Совет ЕС озвучил новую политику по Восточному партнерству
Совет ЕС приветствует значительные достижения Восточного партнерства и продолжит работать в том же режиме, чтобы поощрять восточных стран-партнеров к продолжению реформ и активизации усилий в этом направлении.
Отмечается, что нынешняя политическая основа, включая набор «20 результатов на 2020 год», является действительной и приносит ощутимые результаты и пользу людям.
Совет Европейского союза утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, в которых подтвердил ее стратегическое значение и совместную приверженность созданию общей зоны общей демократии, процветания и стабильности, – говорится в отчете на официальном портале Совета ЕС.
«Политика Восточного партнерства на период после 2020 года: укрепление устойчивости – Восточного партнерства, которое обеспечивает всех», – сделали вывод, отмечая, что с 2019 года их принципы остались неизменны.
На фоне пандемии коронавируса COVID-19 в отчете Совета ЕС подчеркивают важность миссии Восточного партнерства как стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основы для сотрудничества.
«В выводах содержится настоятельный призыв к возобновлению приверженности основам Восточного партнерства. К ним относятся демократия, права человека, верховенство закона, эффективное управление и успешная антикоррупционная политика, а также экономические реформы, проблемы окружающей среды, климата и энергетики, цифровая трансформация и инвестиции в людей», – говорится в сообщении.
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