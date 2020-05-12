Двое друзей убили знакомого и утопили тело в карьере
Почти три недели понадобилась полицейским, чтобы установить местонахождение тела убитого.
В Коростене Житомирской области сыщики распутали запутанное дело об исчезновении 27-летнего местного жителя.
26 апреля в местный отдел полиции обратилась мать пропавшего, заявившего, что последний раз ее сын был дома еще 21 апреля. После того, как женщина обзвонила всех знакомых парня, и не нашла его, она вынуждена была подключить к поискам правоохранителей.
Ниточка за ниточкой, и вскоре перед следователи оказалось полностью распутанное дело об убийстве.
Оперативники выяснили ,что в злополучный вечер пропавший мужчина отправился с товарищами на автодром. Там между отдыхающими возникла ссора, и двое друзей избили потерпевшего. Да так, что он перестал вскоре подавать признаки жизни.
Поняв, что натворили, убийцы решили избавиться от тела. Погрузив труп в машину, преступники вывезли тело жертвы к карьеру, и сбросили в воду.
9 мая водолазы достали тело убитого из-под воды.
Участникам кровавой драмы грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный тюремный срок.
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