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14:56 12 Мая 2020 Просмотров 118   КомментариевКомментарии

Двое друзей убили знакомого и утопили тело в карьере

Почти три недели понадобилась полицейским, чтобы установить местонахождение тела убитого.

В Коростене Житомирской области сыщики распутали запутанное дело об исчезновении 27-летнего местного жителя.

26 апреля в местный отдел полиции обратилась мать пропавшего, заявившего, что последний раз ее сын был дома еще 21 апреля. После того, как женщина обзвонила всех знакомых парня, и не нашла его, она вынуждена была подключить к поискам правоохранителей.

Ниточка за ниточкой, и вскоре перед следователи оказалось полностью распутанное дело об убийстве.

Оперативники выяснили ,что в злополучный вечер пропавший мужчина отправился с товарищами на автодром. Там между отдыхающими возникла ссора, и двое друзей избили потерпевшего. Да так, что он перестал вскоре подавать признаки жизни.

Поняв, что натворили, убийцы решили избавиться от тела. Погрузив труп в машину, преступники вывезли тело жертвы к карьеру, и сбросили в воду.

9 мая водолазы достали тело убитого из-под воды.

Участникам кровавой драмы грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный тюремный срок.

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Тэги: убийство, Коростень, карьер

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