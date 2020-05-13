Украинские позиции на Донбассе обстреляли из запрещенного вооружения, один боец ВСУ ранен

Всего с начала суток было совершено пять обстрелов наших позиций.

С начала текущих суток, 13 мая, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Так, ночью в 1:50 со стороны села Верхнешироковское был открыт огонь по нашим военнослужащим в районе Гнутово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения.

Позже вооруженные бандформирования в пгт Сентяновка дважды обстреляли из миномета украинские позиции в районе села Крымское, выпустив по нашим защитникам 20 мин 120-го калибра. Также оккупанты вели здесь огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения враг после 7:55 вел огонь по защитникам Орехово, а после 10:05 из автоматических станковых гранатометов – по защитникам Старогнатовки.

К сожалению, в результате прицельных вражеских обстрелов сегодня один боец ВСУ получил осколочное ранение. Он был оперативно доставлен в военный мобильный госпиталь, где ему предоставлена ​​надлежащая медицинская помощь.

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