Кадыров утверждает, что он не болеет COVID-19
Глава Чечни отвергнул наличие каких-либо заболеваний и заявил, что с начала пандемии регулярно обследуется.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает информацию в СМИ о заболевании коронавирусом. Об этом он сообщил в прямом эфире в Instagram, который проводил его помощник, директор ЧГТРК Грозный Ахмед Дудаев.
«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», – заявил Кадыров.
По его словам, мусульманский праздник Ураза-Байрам он отметил в самоизоляции дома.
Также выяснилось, что Кадыров с начала пандемии регулярно проходит обследование, чтобы обезопасить окружающих.
«С начала пандемии два раза компьютерную томографию делал, несколько раз сдавал анализы крови, обычные анализы сдаю, потому что общаюсь с людьми, чтобы не стать переносчиком. Стараюсь, как могу, не заболеть, как и все остальные жители. Каждый человек обязан делать все, чтобы быть здоровым», – отметил глава Чечни.
Комментируя появившуюся в Telegram-каналах и СМИ информацию о якобы его госпитализации в Центральную клиническую больницу в Москве, глава Чечни заявил, что ежегодно проходит там диспансеризацию.
Отметим, что накануне в СМИ появилась информация о катетере на руке Кадырова. По просьбе Дудаева глава Чечни показал свои руки на предмет отсутствия следов медицинского вмешательства.
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