В Украине вернут обязательные техосмотры для водителей
ЕС хочет, чтобы Украина вернула обязательные техосмотры у водителей, только без коррупционной составляющей.
Министерство инфраструктуры внесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правилах техосмотра автомобилей. Об этом в среду вечером, 27 мая, сообщил министр Владислав Криклий по итогам встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.
Криклий напомнил, что возвращение ранее отмененного в Украине обязательного техосмотра для всех легковых автомобилей – одно из условий соглашения об ассоциации с ЕС.
Но соответствующие законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные. Криклий пообещал учесть эти замечания.
«Будет проект закона об общегосударственном техническом осмотре – но это будет не в том виде, как это было, когда к этому были причастны полицейские. В частности, никаких монополий в нем не будет», – сказал министр.
Новости по теме
Верховную Раду просят отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, поскольку все они несовершенны.
Евросоюз подверг сомнению заявления о технических причинах невыдачи сертификата, который бы позволил системе функционировать полноценно. Система электронной декларации в тестовом режиме имеет мало смысла.
Несмотря на положительные намерения украинского правительства, процесс реформ происходит в сложных условиях, а коррупция, как и раньше, распространена.