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Главная » Украина » Экономика
23:44 02 Июня 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Еще одна авиакомпания возобновляет полеты в Украине

Роза ветров планирует после открытия аэропортов с 15 июня возобновить рейсы из столицы в крупные города.

Авиаперевозчик Роза ветров с 15 июня планирует начать ежедневные рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков. Об этом во вторник, 2 июня, сообщило издание Avianewsсо ссылкой на скорректированный график регулярных полетов компании по внутренним маршрутам.

С 16 июня возобновятся полеты во Львов. При этом до 30 июня рейсы во Львов и Харьков будут один раз в день, в Днепр и Одессу – два раза в день.

Авиакомпания намерена увеличить частоту полетов с июля. Возобновление регулярных рейсов из Киева в Николаев перенесено на 15 июля.

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Тэги: аэропорт, карантин, ависообщение

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