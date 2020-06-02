Еще одна авиакомпания возобновляет полеты в Украине
Роза ветров планирует после открытия аэропортов с 15 июня возобновить рейсы из столицы в крупные города.
Авиаперевозчик Роза ветров с 15 июня планирует начать ежедневные рейсы из Киева в Одессу, Днепр и Харьков. Об этом во вторник, 2 июня, сообщило издание Avianewsсо ссылкой на скорректированный график регулярных полетов компании по внутренним маршрутам.
С 16 июня возобновятся полеты во Львов. При этом до 30 июня рейсы во Львов и Харьков будут один раз в день, в Днепр и Одессу – два раза в день.
Авиакомпания намерена увеличить частоту полетов с июля. Возобновление регулярных рейсов из Киева в Николаев перенесено на 15 июля.
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