Джигарханяна госпитализировали с инсультом
Состояние актера критическое.
В России экстренно госпитализировали актера и режиссера Армена Джигарханяна. У него – инсульт. Медики оценивают состояние артиста как тяжелое.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
«У Армена Джигарханяна – инсульт. Состояние известного российского актёра и режиссера оценивается, как тяжёлое, он в реанимации», – говорится в сообщении.
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