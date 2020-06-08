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13:00 08 Июня 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Джигарханяна госпитализировали с инсультом

Состояние актера критическое.

В России экстренно госпитализировали актера и режиссера Армена Джигарханяна. У него – инсульт. Медики оценивают состояние артиста как тяжелое.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«У Армена Джигарханяна – инсульт. Состояние известного российского актёра и режиссера оценивается, как тяжёлое, он в реанимации», – говорится в сообщении.

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Тэги: Москва, инсульт, джигарханян

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