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12:42 15 Июня 2020 0 Комментарии
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 8 миллионов
Количество умерших приближается к 440 тысячам.
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Так, по состоянию на 12:00 в понедельник, 15 июня, обнаружено 8 013 218 случаев заражения. При этом 4 137 194 человека выздоровели, а 435 971 человек умер.
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Тэги: коронавирус, заболевшие, covid-19
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