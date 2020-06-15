Количество умерших приближается к 440 тысячам.

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 8 миллионов человек, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, по состоянию на 12:00 в понедельник, 15 июня, обнаружено 8 013 218 случаев заражения. При этом 4 137 194 человека выздоровели, а 435 971 человек умер.

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