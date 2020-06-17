Коронавирус обнаружили у президента Гондураса

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил о том, что он и его супруга заболели коронавирусом.

51-летний Эрнандес в обращении к народу сообщил, что почувствовал себя плохо на выходных, но его симптомы легкие, пишет Bloomberg.

Он утверждает, что имеет достаточно энергии, чтобы продолжать работать.

Всего в Гондурасе обнаружили более 9600 случаев заболевания COVID-19, в том числе 478 за сутки. Умерли 330 человек, выздоровели – 1075.

Тэги: Гондурас, коронавирус