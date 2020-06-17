Коронавирус обнаружили у президента Гондураса
Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил о том, что он и его супруга заболели коронавирусом.
51-летний Эрнандес в обращении к народу сообщил, что почувствовал себя плохо на выходных, но его симптомы легкие, пишет Bloomberg.
Он утверждает, что имеет достаточно энергии, чтобы продолжать работать.
Всего в Гондурасе обнаружили более 9600 случаев заболевания COVID-19, в том числе 478 за сутки. Умерли 330 человек, выздоровели – 1075.
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