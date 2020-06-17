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18:00 17 Июня 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Столичный аэропорт в Жулянах возобновил международные рейсы

Поздно вечером 16 июня в Жулянах приняли регулярный рейс компании Belavia, прибывший из Минска.

Столичный аэропорт в Жулянах вечером 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Об этом в среду, 17 июня, сообщило издание Аvianews.

По его данным, аэропорт в 23:27 принял самолет компании Belavia, прибывший из Минска. По данным аэропорта, 17 июня запланированы рейсы Belavia в Минск.

Кроме того, на этот день в графике стоят полеты компании Wizz Air в Дортмунд, Лондон, Будапешт, Мемминген, Таллинн и Копенгаген.

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Тэги: аэропорт, Жуляны, международные рейсы

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