Столичный аэропорт в Жулянах возобновил международные рейсы
Поздно вечером 16 июня в Жулянах приняли регулярный рейс компании Belavia, прибывший из Минска.
Столичный аэропорт в Жулянах вечером 16 июня возобновил обслуживание международных рейсов. Об этом в среду, 17 июня, сообщило издание Аvianews.
По его данным, аэропорт в 23:27 принял самолет компании Belavia, прибывший из Минска. По данным аэропорта, 17 июня запланированы рейсы Belavia в Минск.
Кроме того, на этот день в графике стоят полеты компании Wizz Air в Дортмунд, Лондон, Будапешт, Мемминген, Таллинн и Копенгаген.
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