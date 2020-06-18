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19:24 18 Июня 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Криштиану Роналду впервые проиграл два финала подряд

«Наполи» в противостоянии с «Ювентусом» в шестой раз в своей истории выиграл Кубок Италии (0:0, по пенальти 4:2).

А форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в своей клубной карьере проиграл второй финал подряд. 22 декабря 2019 года «Ювентус» с Криштиану в составе проиграл «Лацио» в Суперкубке Италии (1:3).

Примечательно, что в обоих проигранных финалах португальцу не удалось отличиться.

Роналду сыграл в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах текущего сезона, в которых забил 25 голов.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду

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