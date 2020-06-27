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19:00 27 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Конгрессе США одобрили идею создать новый штат

В настоящее время с административной точки зрения Вашингтон считается федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов.

Большинство членов палаты представителей поддержали законопроект о предоставлении столице США Вашингтону статус отдельного штата, сообщает телеканал CNN.

Одобрили проект 232 конгрессмена, а высказались против – 180. В основном поддерживали идею представители Демократической парты, а республиканцы были против.

В настоящее время с административной точки зрения Вашингтон считается федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов.

Автор законопроекта – представительница Демократической партии Элеонор Холмс Нортон – утверждает, что формирование отдельного штата имеет политическое и демографическое обоснование.

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Тэги: США, вашингтон, конгресс, штат

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