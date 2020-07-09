Из Украины выслали криминального авторитета
55-летнего уроженца Армении ранее неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства.
Сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции и Государственной миграционной службы 8 июля депортировали из Украины криминального авторитета по кличке Дед. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил департамент стратегических расследований.
По его данным, 55-летнего уроженца Армении ранее неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства и принудительно выдворяли из Украины.
Несмотря на это, Дед вновь незаконно вернулся в Украину. Его задержали 28 апреля 2020 года оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Закарпатской области.
На задержанного составили административные протоколы и доставили в Вознесенский районный суда Николаевской области.
Суд удовлетворил представление полиции о его задержании и помещении в николаевский пункт временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 мес. с последующим выдворением. Кроме того, в течение 15 лет Деду запрещено въезжать в Украину.
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