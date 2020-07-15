Вавриша назвали «крестным отцом» коррупции в Киеве
Застройщик Андрей Ваврыш не отрицает, что платил «5 долларов за квадрат» в архитектурно-строительной инспекции.
Бывший чиновник КГГА времен Януковича Андрей Ваврыш не видит ничего зазорного в том, чтобы использовать коррупционные методы в работе. В интервью Экономической правде собственник скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш признал, что платил по «5 долларов за квадрат» в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Также из интервью понятно, что Ваврыш одобряет наличие «смотрящих» за сферой строительства.
На вопрос о том, каждый ли раз Ваврыш платил «5 долларов за квадрат» в ГАСИ, тот ответил, что это «сложный вопрос» и у него «не было выбора в этом отношении».
Также Ваврыш рассказал о своем общении со «смотрящим» за ГАСИ Юрием Горовым на свадьбе у «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко.
«Он (Горовой – ред.) работал когда-то в городской администрации, в одном из управлений коммунального хозяйства. Я его видел на совещаниях», – заявил Ваврыш.
Новости по теме
В США вышла очередная книга, которая может нанести еще один удар по имиджу американского президента.
Не успел еще забыться скандал, в который попал начальник запорожской ВБ Беленок, являющийся, по данным киевских журналистов, кумом всея ВБ Украины Мартыщука, как очередной руководитель этой атавистической структуры, не пойми для чего нужно на фоне появившихся ГБР, НАПК, НАБУ и САП, [...]
Верховная Рада в пятницу, 17 июля, рассмотрит проекты постановлений №2285-д-П и №2285-д-П1 об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса.