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11:45 15 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Вавриша назвали «крестным отцом» коррупции в Киеве

Застройщик Андрей Ваврыш не отрицает, что платил «5 долларов за квадрат» в архитектурно-строительной инспекции.

Бывший чиновник КГГА времен Януковича Андрей Ваврыш не видит ничего зазорного в том, чтобы использовать коррупционные методы в работе. В интервью Экономической правде собственник скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш признал, что платил по «5 долларов за квадрат» в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Также из интервью понятно, что Ваврыш одобряет наличие «смотрящих» за сферой строительства.

На вопрос о том, каждый ли раз Ваврыш платил «5 долларов за квадрат» в ГАСИ, тот ответил, что это «сложный вопрос» и у него «не было выбора в этом отношении».

Также Ваврыш рассказал о своем общении со «смотрящим» за ГАСИ Юрием Горовым на свадьбе у «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко.

«Он (Горовой – ред.) работал когда-то в городской администрации, в одном из управлений коммунального хозяйства. Я его видел на совещаниях», – заявил Ваврыш.

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Тэги: Вавриша

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