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17:05 16 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гвардиола установил рекорд Английской премьер-лиги

Накануне в рамках 36-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал сложную победу в матче против «Борнмута» (2: 1).

Для Хосепа Гвардиолы этот матч был 150-м на посту наставника «горожан». Из этих поединков испанский тренер выиграл 111.

Таким образом, Гвардиола установил рекорд АПЛ. Ни один тренер не достигал такой отметки побед в своих первых 150 матчах АПЛ.

До этого рекордным было достижение Жозе Моуриньо, который в своих первых 150 матчах в АПЛ во главе «Челси» одержал 106 побед.

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Тэги: футбол, Хосеп Гвардиола

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