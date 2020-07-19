Немцы стали больше пить из-за эпидемии коронавируса

Эксперты предупреждают о росте алкогольной зависимости жителей Германии из-за напряжения, вызванное пандемией коронавируса.

Из 3200 опрошенных специалистами Центрального института душевного здоровья и клиники Нюрнберга 35,5 процента признали, что стали чаще употреблять алкогольные напитки, говорится в сообщении DW.

В то же время отмечается, что Министерство здравоохранения назвало опрос нерепрезентативным.

По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки в Германии выявлено 529 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее количество зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 201 372 человек. От последствий вызванной коронавируса болезни COVID-19 с начала пандемии умерли 9083 пациента.

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