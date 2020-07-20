Родители сами привели и оставили наедине с детьми педофила

В поселке Маневичи Волынской области на днях приговорили к тюрьме педофила, который надругался над 8-летней девочкой.

Как узнала Головна, 7 февраля текущего года родители двух детей привели в дом друга главы семейства, с которым он работал долгое время на одном предприятии.

Когда коллеги опорожнили очередную бутылку, гость буквально уснул за столом, и хозяин дома перенес его на кровать в спальню. Затем мужчина вместе с супругой отправились к брату пьяного коллеги, чтобы он забрал его. Дети — мальчик и девочка, которой едва исполнилось 8 лет, остались со спящим дядей.

Неизвестно, то ли гость так симулировал опьянение, то ли и впрямь проснулся, но он позвал к себе ничего не подозревающую девочку, уложил ее в постель рядом, и принялся домогаться.

К моменту возвращения родителей детей педофил облапил ребенка и даже удовлетворил свою болезненную половую страсть. Девочка сквозь слезы рассказала обо всем родителям, и те вызвали полицию.

В суде педофил утверждал, что был слишком пьян, чтобы что-то соображать, однако суд не воспринял этот факт как некое смягчение вины.

Приговор для извращенца — пять с половиной лет тюрьмы.