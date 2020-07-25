Израиль нанес авиаудары по военным целям в Сирии

Израильский самолет нанес удары по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам в военных частях в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

Военная авиация Израиля атаковала военные цели в Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter в субботу, 25 июля.

«Ранее сегодня боеприпасы были выпущены из Сирии в сторону Израиля. В ответ наш самолет нанес удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооруженным силам. Ответим на любое нарушение суверенитета Израиля», – сказано в сообщении.

В свою очередь 9tv.co.il со ссылкой на ЦАХАЛ передает, что израильские боевые вертолеты атаковали несколько военных целей сирийской армии, расположенных на юге Сирии, в ответ на обстрел Голанских высот. В частности, удары с воздуха были нанесены по наблюдательным вышкам и разведывательным объектам на территории сирийских военных частей.

Перед этим в районе Голанских высот днем 24 июля прогремело несколько мощных взрывов. Осколками нанесен ущерб одному зданию и припаркованному рядом с ним автомобилю в деревне на израильско-сирийской границе. Взрывы произошли на сирийской стороне Голанских высот. Вероятно, речь идет о минометном обстреле, который осуществила одна из воюющих в Сирии сторон. Также могли упасть снаряды сирийских сил ПВО, открывших огонь по израильскому БПЛА.

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