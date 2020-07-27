Охрана Киева вступилась за схваченного мэром Кличко уличного художника
Муниципальная охрана заступилась за пойманных мэром Киева Виталием Кличко граффитчиков, которые расписывали стены лозунгом White Lives Mаtter.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook руководитель отдела в Муниципальной охране Сергей Бондар.
«Виталий Кличко, сегодня ночью Вы поймали двух моих друзей, которые зарисовывали наркоманские граффити. Они этим занимаются постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи», – написал он.
Бондар попросил Кличко пересмотреть эту ситуацию под другим ракурсом, так как он сам неоднократно зарисовывал написанные на стенах телеграмм-каналы, которые распространяют наркотики, по его словам, приходилось и разбивать лица тем, кто их рисует.
«На Ярослава (одного из граффитчиков) составлен админ протокол. В то время, когда следовало бы подарить ребятам по три ведра краски. Коммунальщики откровенно не справляются. Самое время на уровне мэра помочь волонтерам, которые чистят наш город от наркомании и деструктива», – написал он.
26 июля Кличко опубликовал видео на своей странице в Facebook, в котором он наткнулся на двух парней на улице Стрелецкой, которые выписывали граффити на стене одного из домов.
Согласно подписи к видео, одного из граффитчиков Кличко передал полиции, а второй сбежал.
Также Кличко призвал найти сбежавшего граффитчика, так как на видео были зафиксированы лица обоих нарушителей.
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