Мусульманские и иудейские праздники могут стать в Украине государственными

Президент поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности, таким: Рамазан-байрам, Курбан-байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Соответствующий указ № 303/2020 глава государства подписал 30 июля 2020 года.

Как указано в документе, такое предложение сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, почитания истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Создание закона о государственных праздниках входит в план законопроектной работы Верховной Рады на 2020 год.

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