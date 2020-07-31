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18:14 31 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси провели рекордный митинг против Лукашенко

Более 60 тысяч человек собрались в Минске на митинг оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Это рекорд для белорусских политических акций за последние годы – по количеству участников ее можно сравнить разве что с Маршем свободы 1999 года, где было до 40 тысяч человек.

Акция была разрешена властями и прошла в четверг в парке на площади Бангалор в Минске.

Митинг закончился около десяти часов вечера, как и договаривались с властью. Люди разошлись, и автозаки правоохранителей, стоявших неподалеку, также начали разъезжаться.

Сообщений о о задержаниях не было.

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Тэги: оппозиция, митинг, Республика Беларусь

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